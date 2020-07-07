|
Сколько на ОНТ зарабатывала Мелита Станюта до увольнения после резонансного поста с критикой власти
Источник материала: KYKY>
Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта
Напомним, в конце июня Мелита эмоционально возмутилась жесткими задержаниями минчан, которые 23 июня всего-то стояли в очереди в объявивший о скором закрытии магазин сувениров и подарков Symbal.by. Омоновцы хватали людей и «
ОНТ, где гимнастка вела свою спортивную рубрику, на резонансный пост отреагировал супербыстро. Телеканал
В беседе с The Village Беларусь Мелита заявила, что вскоре после произошедшего сама попрощалась с ОНТ. Она не жалеет, что все так вышло, ведь сделала выбор. И если бы ситуация повторилось, Станюта вновь бы написала свой пост. «Я была [на ОНТ] на 0,25 ставки, это 400 рублей в месяц. В месяц выходило четыре передачи», – уточнила она.
Обложка: Instagram героини.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта дала интервью нашим коллегам The Village Беларусь. Из него стало поятно, что спортсменка уволилась с ОНТ сама – и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)