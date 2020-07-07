Сколько на ОНТ зарабатывала Мелита Станюта до увольнения после резонансного поста с критикой власти

Источник материала: KYKY

Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта дала интервью нашим коллегам The Village Беларусь. Из него стало поятно, что спортсменка уволилась с ОНТ сама – и рассказала, сколько ей платили в месяц, пока она там работала.

Напомним, в конце июня Мелита эмоционально возмутилась жесткими задержаниями минчан, которые 23 июня всего-то стояли в очереди в объявивший о скором закрытии магазин сувениров и подарков Symbal.by. Омоновцы хватали людей и « паковали » в автозак. «У дэмакратычных краiнах, калi грамадзянiн не парушае закон, – ён пад аховай! А што гэта было ўчора? Стаiш у чарзе ў краму – сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?» – высказывалась на эту тему Станюта в Instagram.

ОНТ, где гимнастка вела свою спортивную рубрику, на резонансный пост отреагировал супербыстро. Телеканал снял ее передачу , объяснив это тем, что Мелита нарушила корпоративные правила, которые с ней обговаривали еще в 2018 году. При этом, по словам пресс-службы ОНТ, спортсменка осталась в штате.

В беседе с The Village Беларусь Мелита заявила, что вскоре после произошедшего сама попрощалась с ОНТ. Она не жалеет, что все так вышло, ведь сделала выбор. И если бы ситуация повторилось, Станюта вновь бы написала свой пост. «Я была [на ОНТ] на 0,25 ставки, это 400 рублей в месяц. В месяц выходило четыре передачи», – уточнила она.

Читать интервью Мелитины Станюты целиком .

Обложка: Instagram героини.