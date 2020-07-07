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Встреча Путина и Лукашенко во Ржеве: что показали на российском ТВ, но вырезали на белорусском

07.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телеканал «Россия 1» снял сюжет о встрече Путина и Лукашенко во Ржеве. «РТР-Беларусь» показал данный сюжет, убрав из него некоторые кадры.

Портал  опубликовал кадры, которые были показаны на телеканале «Россия-1».

Так, в эфире «РТР-Беларусь» не были показаны наблюдения о том, что помощники Лукашенко носят маски.

Журналист за кадром удивленно говорит о том, что «не может не заинтересовать тот момент, что почти все помощники белорусского президента ходят в защитных масках».

Кроме того, не обошелся и без внимания тот факт, что у Лукашенко есть персональная ручка, которой он подписывает документы. С помощью персональной ручки белорусский лидер оставил запись в книге посетителей мемориала во Ржеве.

Наконец, третий фрагмент, который был изъят из репортажа телеканала «Россия» просто демонстрирует теплое общение глав государств Беларуси и России. 

Подобный сюжет о встрече был показан на белорусском канале «РТР-Беларусь», но только без этих кадров.

К слову, кадры прокомментировали в МИД Беларуси.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, запечатленные на видео участники встречи в защитных масках не относятся к белорусской делегации.

 
 
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Телеканал «Россия 1» снял сюжет о встрече Путина и Лукашенко во Ржеве. «РТР-Беларусь» показал данный сюжет, убрав из него некоторые кадры.
 
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