|
Встреча Путина и Лукашенко во Ржеве: что показали на российском ТВ, но вырезали на белорусском
07.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Телеканал «Россия 1» снял сюжет о встрече Путина и Лукашенко во Ржеве. «РТР-Беларусь» показал данный сюжет, убрав из него некоторые кадры.
Портал опубликовал кадры, которые были показаны на телеканале «Россия-1».
Так, в эфире «РТР-Беларусь» не были показаны наблюдения о том, что помощники Лукашенко носят маски.
Журналист за кадром удивленно говорит о том, что «не может не заинтересовать тот момент, что почти все помощники белорусского президента ходят в защитных масках».
Кроме того, не обошелся и без внимания тот факт, что у Лукашенко есть персональная ручка, которой он подписывает документы. С помощью персональной ручки белорусский лидер оставил запись в книге посетителей мемориала во Ржеве.
Наконец, третий фрагмент, который был изъят из репортажа телеканала «Россия» просто демонстрирует теплое общение глав государств Беларуси и России.
Подобный сюжет о встрече был показан на белорусском канале «РТР-Беларусь», но только без этих кадров.
К слову, кадры прокомментировали в МИД Беларуси.
По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, запечатленные на видео участники встречи в защитных масках не относятся к белорусской делегации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «Россия 1» снял сюжет о встрече Путина и Лукашенко во Ржеве. «РТР-Беларусь» показал данный сюжет, убрав из него некоторые кадры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)