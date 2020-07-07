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На сколько выросли за июнь золотовалютные резервы Беларуси?

07.07.2020 13:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

За июнь золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов, или на 11,6%, после снижения в мае на 3,7 млн долларов, или на 0,05%.

В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов.

Что это значит?

После некоторого снижения, ЗВР вновь начали повышаться, так что за июнь Беларусь увеличила свою «подушку безопасности». Как пояснили в Нацбанке, основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.

Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк сообщает, что международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июля 2020 года, по предварительным данным, составили 8 795,7 млн долларов в эквиваленте.
 
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