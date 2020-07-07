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На сколько выросли за июнь золотовалютные резервы Беларуси?
Источник материала: Myfin
За июнь
В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов.
Что это значит?
После некоторого снижения, ЗВР вновь начали повышаться, так что за июнь Беларусь увеличила свою «подушку безопасности». Как пояснили в Нацбанке, основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения
Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
Источник: Myfin.by
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Нацбанк сообщает, что международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июля 2020 года, по предварительным данным, составили 8 795,7 млн долларов в эквиваленте.
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