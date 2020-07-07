На торгах за уникальные часы белорусы собрали 9 465 рублей для волонтеров

В конце июня на онлайн-площадке Ay.by прошел благотворительный аукцион, главными лотами которого стали наручные часы из уникальной лимитированной серии «Работаем дальше!» коллекции «Час дапамагаць» Минского часового завода. В благодарность за помощь медикам во время пандемии участники торгов перечислили 9 465 рублей для 6 волонтерских организаций и проектов. Все лоты уже переданы победителям аукциона.

Торги проводились с 17 по 24 июня по инициативе координаторов волонтерской кампании #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси», которые хотели отблагодарить таким образом все структуры и площадки, сотрудничество с которыми позволило максимально быстро реагировать на запросы медицинских учреждений по всей стране. В поддержку благотворительной платформы «Имена» собрано 2944 рубля, Минского хакерспейса – 1103 рубля, столичной галереи современного искусства «Ў» – 1043 рубля, Центра городской жизни в Гродно – 1088 рублей, центра культуры VZAP в Витебске – 1043 рубля, арт-пространства «Ковчег» в Гомеле – 933 рубля.

Специально для аукциона «Луч» выпустил лимитированную серию из 20 номерных экземпляров часов с неофициальным слоганом #ByCovid19 «Работаем дальше!». 19 из них уже переданы победителям торгов, а 20-й лот – организаторам волонтерской кампании, чтобы они не пропустили «Час дапамагаць», когда это время снова наступит. На несколько месяцев экземпляр № 20 станет экспонатом для выставки в галерее современного искусства «Ў».

Самую крупную ставку – 1350 рублей – сделал в поддержку благотворительной платформы «Имена» минчанин Игорь Матюшкин. Это практически в 20 раз больше стартовой стоимости часов.

"Я люблю часы с историей и коллекционирую их, а тут еще и тема аукциона такая, что можно реально сделать что-то приятное не только для себя. Благотворительная цель торгов стала для меня главным стимулом поучаствовать, – прокомментировал Игорь. – Думаю, эти часы станут напоминанием о том, как многие люди сплотились для того, чтобы помочь другим".

Еще один из победителей аукциона – СЕО IT-фирмы Fingers Media Алексей Пальчунов – успел предложить наибольшую сумму сразу за шесть лотов.

"Я увидел информацию об аукционе буквально за день до его окончания и решил купить себе часы, потому что впечатлен работой волонтеров, которые очень быстро смогли помочь организоваться другим в нынешней непростой ситуации, – рассказал Алексей. – Сначала сделал ставки сразу по 17 лотам – цена была небольшая. За полчаса до завершения аукциона у меня оставалось 11 победных ставок, и я решил бороться за них, успел выиграть только 6. Я жалею, что не смог больше, но в последние минуты был большой ажиотаж. Смысловая нагрузка – бесценная. То, что ребята должны увидеть материальное воплощение своих трудов, мне кажется логичным. Так что это мое спасибо всем, кто участвовал в этом невероятном волонтерском движении".

Вступить в борьбу за уникальные часы могли все зарегистрированные пользователи онлайн-площадки Ay.by, в том числе проживающие за пределами Беларуси. Ограничений по количеству ставок и суммам не было.

Организаторами благотворительного аукциона выступила волонтерская инициатива #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси!» при поддержке Минского часового завода, коммуникационного агентства ARS Communications и онлайн-площадки Ay.by.