ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Савушкин» построил в Березе игровой комплекс и спортплощадку с тренажерами

07.07.2020 13:56 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Савушкин продукт» обустроил в городском парке Березы детский городок «Планета СуперКид» и спортивную площадку с тренажерами и воркаут-зоной. Площадки открыты для свободного доступа всех любителей активного отдыха.

«Здоровый образ жизни – один из важнейших принципов, которым руководствуется в своей деятельности наша компания. Мы хотим, чтобы как можно больше семей уделяло внимание здоровому питанию, спорту и совместному активному отдыху. Поэтому постарались превратить центральный городской парк в Березе в любимое место отдыха детей и взрослых. Мы надеемся, что здесь будет комфортно семьям с детьми, молодежи, людям среднего и даже пожилого возраста, которые любят активный отдых на открытом воздухе», – отметил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

В парке установлен детский городок «Планета СуперКид» с большим игровым комплексом, горками, детскими качалками и качалками-балансирами, оформленными в стиле полюбившегося бренда. На входе гостей встречает сам СуперКид с ростомером, радушно приглашая в свою волшебную страну, наполненную массой активностей для роста и развития.

Рядом обустроена спортивная площадка – «Территория TEOS» – с 10 тренажерами для взрослых и воркаут-зоной. Здесь продумано все от скамеек для пресса, брусьев, до качественных тренажерных комплексов для развития всех групп мышц: «двойные лыжи», тренажеры для бицепса, верхней тяги, жима ногами и т.д. Застройщик не забыл о скамейках для отдыха после активной тренировки. Комплекс дополняет необычная фотозона, оформленная в фирменном стиле бренда Теos.

«Савушкин продукт» также благоустроил прилегающую к площадкам территорию парка. Выровнена поверхность, уложена тротуарная плитка. Для удобного подхода к площадкам сделаны дорожки. Обе площадки вымощены прорезиненным покрытием для безопасности их посетителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Савушкин продукт» обустроил в городском парке Березы детский городок «Планета СуперКид» и спортивную площадку с тренажерами и воркаут-зоной. Площадки открыты...
 
Новости дня
Новости разные
 
На сколько выросли за июнь золотовалютные резервы Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика