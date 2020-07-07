«Савушкин» построил в Березе игровой комплекс и спортплощадку с тренажерами

«Савушкин продукт» обустроил в городском парке Березы детский городок «Планета СуперКид» и спортивную площадку с тренажерами и воркаут-зоной. Площадки открыты для свободного доступа всех любителей активного отдыха.

«Здоровый образ жизни – один из важнейших принципов, которым руководствуется в своей деятельности наша компания. Мы хотим, чтобы как можно больше семей уделяло внимание здоровому питанию, спорту и совместному активному отдыху. Поэтому постарались превратить центральный городской парк в Березе в любимое место отдыха детей и взрослых. Мы надеемся, что здесь будет комфортно семьям с детьми, молодежи, людям среднего и даже пожилого возраста, которые любят активный отдых на открытом воздухе», – отметил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

В парке установлен детский городок «Планета СуперКид» с большим игровым комплексом, горками, детскими качалками и качалками-балансирами, оформленными в стиле полюбившегося бренда. На входе гостей встречает сам СуперКид с ростомером, радушно приглашая в свою волшебную страну, наполненную массой активностей для роста и развития.

Рядом обустроена спортивная площадка – «Территория TEOS» – с 10 тренажерами для взрослых и воркаут-зоной. Здесь продумано все от скамеек для пресса, брусьев, до качественных тренажерных комплексов для развития всех групп мышц: «двойные лыжи», тренажеры для бицепса, верхней тяги, жима ногами и т.д. Застройщик не забыл о скамейках для отдыха после активной тренировки. Комплекс дополняет необычная фотозона, оформленная в фирменном стиле бренда Теos.

«Савушкин продукт» также благоустроил прилегающую к площадкам территорию парка. Выровнена поверхность, уложена тротуарная плитка. Для удобного подхода к площадкам сделаны дорожки. Обе площадки вымощены прорезиненным покрытием для безопасности их посетителей.