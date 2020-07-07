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Парень поймал одну рыбу, но вытащил сразу две. Посмотрите, как у него это получилось
Источник материала: Tut.by
Парню из Канады крупно повезло на рыбалке: он подцепил на крючок одну рыбу, но вытащил сразу две! Все из-за того, что в его улов крепко вцепилась щука и не хотела его отпускать. Этот неожиданный момент попал на видео: просто взгляните на реакцию парня!
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