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Парень поймал одну рыбу, но вытащил сразу две. Посмотрите, как у него это получилось

07.07.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парню из Канады крупно повезло на рыбалке: он подцепил на крючок одну рыбу, но вытащил сразу две! Все из-за того, что в его улов крепко вцепилась щука и не хотела его отпускать. Этот неожиданный момент попал на видео: просто взгляните на реакцию парня!

 
 
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