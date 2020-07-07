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«Прямую телефонную линию» проведет Максим Иванович Лукьянчик

07.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

11 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 по телефону 6-23-28 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника Ганцевичского РОВД по ИРиКО майором милиции Лукьянчиком Максимом Ивановичем.

Егор МУХА

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11 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 по телефону 6-23-28 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника Ганцевичского РОВД
 
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