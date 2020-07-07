Пенсионерам продлили льготный проезд по 31 октября

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Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Указ №252 вносит изменения в указ №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года.

Что это значит?

Действие ежегодной 50-процентной скидки касается проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси). Она предусмотрена для жителей Беларуси, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия независимо от ее вида. Раньше льготы действовали с 1 мая по 30 сентября, а теперь будут действовать с 1 мая по 31 октября.

Чтобы купить проездной со скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ надо иметь при себе при проезде.