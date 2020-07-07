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Пенсионерам продлили льготный проезд по 31 октября
Источник материала: Myfin
Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования.
Указ №252 вносит изменения в указ №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года.
Что это значит?
Действие ежегодной 50-процентной скидки касается проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси). Она предусмотрена для жителей Беларуси, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная
Чтобы купить проездной со скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ надо иметь при себе при проезде.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси пенсионерам продлили льготный проезд на месяц - по 31 октября. Раньше скидка на проезд в размере 50% от стоимости билета действовала по 30 сентября....
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