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Пенсионерам продлили льготный проезд по 31 октября

07.07.2020 16:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: rw.by

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Указ №252 вносит изменения в указ №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года.

Что это значит?

Действие ежегодной 50-процентной скидки касается проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси). Она предусмотрена для жителей Беларуси, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия независимо от ее вида. Раньше льготы действовали с 1 мая по 30 сентября, а теперь будут действовать с 1 мая по 31 октября.

Чтобы купить проездной со скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ надо иметь при себе при проезде.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси пенсионерам продлили льготный проезд на месяц - по 31 октября. Раньше скидка на проезд в размере 50% от стоимости билета действовала по 30 сентября....
 
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