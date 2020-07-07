Мелитина Станюта сама уволилась с ОНТ

Источник материала: Ежедневник

Чемпионка мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта после беседы с руководством телеканала приняла решение уволиться.

Об этом она рассказала The Village.

Напомним, Мелитина Станюта возмутилась задержаниями людей, которые стояли в очереди в магазин symbal.by. Об этом она напимала в Instagram. После этого телеканал ОНТ, где она является штатным сотрудником, отменил выход ее личной рубрики. На ОНТ заявили, что выпуски прекращены как минимум до сентября, так как Станюта якобы нарушила некие корпоративные правила.

Как пояснила Станюта The Village, у нее был разговор с гендиректором ОНТ Маратом Марковым. В ходе него гимнастка приняла решение уволиться.

«Я уволилась сама. Возможно, мне бы что-то предложили, но я опередила. Был долгий разговор с директором, но это мое решение. … Там было все сложно. Я приняла это решение по ходу разговора, поняла, что увольняюсь и не хочу дальше», – рассказала спортсменка.

«Канал подразумевал, что выкидывая этот пост, мне должно было быть очевидно, что меня уволят. Но у нас не было договоренности о том, что я должна согласовывать с ОНТ свои посты в инстаграме. У нас была договоренность, что я буду согласовывать каждое свое интервью. Это началось в 2018 году», – отметила Мелитина Станюта.