ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мозырском районе двое мужчин поймали двухметрового сома весом около 50 килограмм.

07.07.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Своим успехом мужчины поделились в сообществе «Рыбалка в Мозыре».

Улов по достоинству оценили и местные жители. «Насмотришься на таких рыб, так аж в воду страшно залезать», — пишут они.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 4 июля у деревни Балажевичи двое мужчин отправились на рыбалку. Их улов оказался впечатляющим — они поймали двухметрового сома весом в 50 килограмм.далее... ...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПА ОБСЕ НЕ СМОЖЕТ НАПРАВИТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСЬ — САВИНЫХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика