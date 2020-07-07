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В Мозырском районе двое мужчин поймали двухметрового сома весом около 50 килограмм.
Источник материала: Mlife
Своим успехом мужчины поделились в сообществе «Рыбалка в Мозыре».
Улов по достоинству оценили и местные жители. «Насмотришься на таких рыб, так аж в воду страшно залезать», — пишут они.
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Утром 4 июля у деревни Балажевичи двое мужчин отправились на рыбалку. Их улов оказался впечатляющим — они поймали двухметрового сома весом в 50 килограмм.далее... ...
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