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Будущее уже здесь. В Молодечно откроют школу, где станут учить гонкам дронов

07.07.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Могилеве создадут школу программирования дронов под названием DRONNY. Об этом пишет dev.by.

Школа появится благодаря тому, что ее проект победил в конкурсе Social Weekend и обрел денежную поддержку от нескольких менторов. В их числе – сооснователь EPAM, инвестор Леонид Лознер.

DRONNY получил от Лознера пять тысяч рублей. Такая же сумма авторам проекта досталась от Максима Кузьмича (образовательные проекты в области естественных наук), компаний «5 элемент» и hoster.by.

Ожидается, что в школе учащихся будут обучать по нескольким специальностям: это программирование, управление дронами (программирование дронов, хореографию дронов и гонки дронов), 3D-моделирование и 3D-печать.

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве создадут школу программирования дронов под названием DRONNY. Об этом пишет dev.by. Школа появится благодаря тому, что ее проект победил в конкурсе Social Weekend...
 
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