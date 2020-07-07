Будущее уже здесь. В Молодечно откроют школу, где станут учить гонкам дронов

Источник материала: KYKY

В Могилеве создадут школу программирования дронов под названием DRONNY. Об этом пишет dev.by.

Школа появится благодаря тому, что ее проект победил в конкурсе Social Weekend и обрел денежную поддержку от нескольких менторов. В их числе – сооснователь EPAM, инвестор Леонид Лознер.

DRONNY получил от Лознера пять тысяч рублей. Такая же сумма авторам проекта досталась от Максима Кузьмича (образовательные проекты в области естественных наук), компаний «5 элемент» и hoster.by.

Ожидается, что в школе учащихся будут обучать по нескольким специальностям: это программирование, управление дронами (программирование дронов, хореографию дронов и гонки дронов), 3D-моделирование и 3D-печать.