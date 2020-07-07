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Мать бросилась спасать своего ребенка и утонула. Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве
Источник материала: БT
Известно, что место не было оборудовано для купания. Что произошло, расскажет Владимир Королев.
Трагедия разыгралась, когда мамы с детьми только пришли на берег Днепра. Родители отвлеклись, стали готовить место для отдыха, в это время две девочки оказались в воде и не смогли противостоять сильному течению.
Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД: "Где-то 1 м/с вода. Естественно, дети, когда вошли, течение подхватило и понесло. Две девочки оказались в воде, мама одной из них, которая погибла, бросилась спасать. Не задумываясь о том, что она не умеет плавать. Она успела вытолкнуть своего ребенка, на ее глазах он ушел".
Городской пляж Могилева неслучайно находится на изломе Днепра - здесь скорость течения небольшая. Но от дома погибшей 33-летней женщины до него больше двух километров. Видимо, поэтому и выбрали ближайшую точку до реки, но здесь не было ни спасательной станции, ни оборудованных для купания мест.
Купание запрещено
Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД: "Место, запрещенное для купания, где установлен знак "Купание запрещено". Оно именно по этим показаниям и запрещено, потому что течение. В таких местах и взрослому опасно, что говорить уже о детях".
Очевидцами ЧП стали рыбаки, которые смогли спасти лишь одну школьницу. Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Пострадавшая получает интенсивную терапию в полном объеме. Девочка подключена к аппарату вентиляции легких.
Янина Строгина, врач анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной детской больницы: "Минуя приемное отделение, в нашу реанимацию был доставлен ребенок в состоянии после утопления и клинической смерти. Реанимационные мероприятия на берегу. Сейчас состояние крайне тяжелое, и прогнозы пока делать рано".
Тела погибшей женщины и ее дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОДа. Для выяснения всех обстоятельств следователями назначен ряд экспертиз.
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Мать бросилась спасать своего ребенка и утонула. Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве
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