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Мать бросилась спасать своего ребенка и утонула. Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве

07.07.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где накануне утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще одна девочка в тяжелом состоянии в больнице, поскольку пережила клиническую смерть. Вчера семьи отдыхали на берегу Днепра. Одна школьница купалась, но стала тонуть, мать бросилась спасать своего ребенка, но утонула. 

Известно, что место не было оборудовано для купания. Что произошло, расскажет Владимир Королев.  

Трагедия разыгралась, когда мамы с детьми только пришли на берег Днепра. Родители отвлеклись, стали готовить место для отдыха, в это время две девочки оказались в воде и не смогли противостоять сильному течению.

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД: "Где-то 1 м/с вода. Естественно, дети, когда вошли, течение подхватило и понесло. Две девочки оказались в воде, мама одной из них, которая погибла, бросилась спасать. Не задумываясь о том, что она не умеет плавать.  Она успела вытолкнуть своего ребенка, на ее глазах он ушел".

Городской пляж Могилева неслучайно находится на изломе Днепра - здесь скорость течения небольшая. Но от дома погибшей 33-летней женщины до него больше двух километров. Видимо, поэтому и выбрали ближайшую точку до реки, но здесь не было ни спасательной станции, ни оборудованных для купания мест. 

Купание запрещено


Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД: "Место, запрещенное для купания, где установлен знак "Купание запрещено". Оно именно по этим показаниям и запрещено, потому что течение. В таких местах и взрослому опасно, что говорить уже о детях".

Очевидцами ЧП стали рыбаки, которые смогли спасти лишь одну школьницу. Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Пострадавшая получает интенсивную терапию в полном объеме. Девочка подключена к аппарату вентиляции легких. 

Янина Строгина, врач анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной детской больницы: "Минуя приемное отделение, в нашу реанимацию был доставлен ребенок в состоянии после утопления и клинической смерти. Реанимационные мероприятия на берегу. Сейчас состояние крайне тяжелое, и прогнозы пока делать рано". 

Тела погибшей женщины и ее дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОДа. Для выяснения всех обстоятельств следователями назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где накануне утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще одна девочка в тяжелом состоянии в больнице, поскольку...
 
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