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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Докшицком районе нашли заблудившегося в лесу пенсионера История со счастливым финалом, и произошла она в Докшицком районе. Там нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Сообщается, что мужчина вчера вечером пошел за...

История со счастливым финалом, и произошла она в Докшицком районе. Там нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Сообщается, что мужчина вчера вечером пошел за грибами, связи с ним не было. На поиски человека отправились родственники, милиция и бойцы МЧС, привлекли пять единиц спецтехники. Сегодня утром спасатели увидели пожилого мужчину в густой траве. На носилках его вынесли из леса и вызвали медиков. После осмотра мужчину отвезли домой.