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В Докшицком районе нашли заблудившегося в лесу пенсионера

07.07.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История со счастливым финалом, и произошла она в Докшицком районе. Там нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Сообщается, что мужчина вчера вечером пошел за грибами, связи с ним не было. На поиски человека отправились родственники, милиция и бойцы МЧС, привлекли пять единиц спецтехники. Сегодня утром спасатели увидели пожилого мужчину в густой траве. На носилках его вынесли из леса и вызвали медиков. После осмотра мужчину отвезли домой.  
 
 
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История со счастливым финалом, и произошла она в Докшицком районе. Там нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Сообщается, что мужчина вчера вечером пошел за...
 
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