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В Гродно мужчина проводил сварочные работы и получил ожоги

07.07.2020 19:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно мужчина проводил сварочные работы и получил ожоги из-за вспышки бутылки с растворителем. В службу спасения позвонил очевидец, который нашел пострадавшего возле гаража на улице Чайкиной. Мужчину с ожогами рук и ног отвезли в больницу. По предварительным данным, хозяин проводил сварочные работы. Во время их загорелась пятилитровая бутылка с растворителем. При попытке вынести ее на улицу произошла вспышка, загорелась одежда.  И здесь спасатели рекомендуют на сайте 112.by в разделе "Будь готов" ознакомится, как лучше работать с легковоспламеняющимися жидкостями, дабы избежать тяжелых последствий. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина проводил сварочные работы и получил ожоги из-за вспышки бутылки с растворителем. В службу спасения позвонил очевидец, который нашел пострадавшего...
 
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