ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки

07.07.2020 19:23 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тело обнаружили в реке Свислочь. СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки. В ходе расследования выяснилось, что погибший пришел в гости к своему товарищу, там же была подруга последнего. Компаньоны устроили застолье. Между мужчинами разгорелась ссора. В СК сообщают, причина - ревность. Когда аргументы у оппонентов закончились, они перешли на кулаки. В итоге хозяин избил гостя. После этого отправился спать, оставив знакомого на кухне. Лишь утром владелец дома  заметил, что друг мертв. Дабы скрыть следы произошедшего, обратился за помощью к 23-летнему приятелю. Для него историю интерпретировал по-своему. В итоге тело было завернуто в пакеты и линолеум, труп вывезли на машине и сбросили в реку. Одежду сожгли. На этом обвиняемый не остановился, в жилище он вырвал доски пола, а на их месте залил стяжку, чтобы избавиться от следов крови на деревянном полу. 

Специалисты провели все необходимые проверки. По выводам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими.  Его действия квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело в отношении женщины и 23-летнего парня по факту их участия в  убийстве прекращено за недоказанностью. Однако в отношении них выделены в отдельное производство материалы по факту укрывательства и недонесения о преступлении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело обнаружили в реке Свислочь. СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки. В ходе расследования выяснилось, что погибший пришел в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На сколько выросли за июнь золотовалютные резервы Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика