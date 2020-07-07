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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки Тело обнаружили в реке Свислочь. СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки. В ходе расследования выяснилось, что погибший пришел в...

Тело обнаружили в реке Свислочь. СК завершил расследование дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки. В ходе расследования выяснилось, что погибший пришел в гости к своему товарищу, там же была подруга последнего. Компаньоны устроили застолье. Между мужчинами разгорелась ссора. В СК сообщают, причина - ревность. Когда аргументы у оппонентов закончились, они перешли на кулаки. В итоге хозяин избил гостя. После этого отправился спать, оставив знакомого на кухне. Лишь утром владелец дома заметил, что друг мертв. Дабы скрыть следы произошедшего, обратился за помощью к 23-летнему приятелю. Для него историю интерпретировал по-своему. В итоге тело было завернуто в пакеты и линолеум, труп вывезли на машине и сбросили в реку. Одежду сожгли. На этом обвиняемый не остановился, в жилище он вырвал доски пола, а на их месте залил стяжку, чтобы избавиться от следов крови на деревянном полу.Специалисты провели все необходимые проверки. По выводам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими. Его действия квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело в отношении женщины и 23-летнего парня по факту их участия в убийстве прекращено за недоказанностью. Однако в отношении них выделены в отдельное производство материалы по факту укрывательства и недонесения о преступлении.