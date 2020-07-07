Четыре новых жалобы подал в ЦИК штаб Бабарико

Жалобы касаются забракованных подписей, отказа ознакомить членов команды с материалами дела, отсутствия информации о признании подписей недостоверными.

Об этом сообщил юрист Максим Знак в заявлении, опубликованном на сайте Бабарико.

Штаб находящегося под арестом претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико подал в Центризбирком четыре новых жалобы, одна из них связана с большим количеством забракованных подписей в поддержку претендента.

Знак также сообщил, что ранее избиратели, члены инициативной группы и координаторы, а также юристы штаба направляли обращения в избирательные комиссии о судьбе подписей. Полученные ответы штаб не удовлетворили.

«Такая интерпретация избирательного закона не соответствует принципам, изложенным в Конституции. У каждого гражданина есть право на получение информации от государственных органов и есть право на судебную защиту», - заявил Знак.

Он называет ситуацию юридическим дефолтом, когда правовые нормы существуют, но они не исполняются совсем или исполняются не должным образом.

Юрист напомнил, что после 14 июля лицо, которому откажут в регистрации имеет право подать иск в Верховный суд.

Ранее в ЦИК на вопрос представителей штаба Бабарико ответили, что у него хватает подписей для регистрации кандидатом в президенты. Поэтому политика с предвыборной гонки не снимут.

Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье.