|
Четыре новых жалобы подал в ЦИК штаб Бабарико
Источник материала: БДГ
Жалобы касаются забракованных подписей, отказа ознакомить членов команды с материалами дела, отсутствия информации о признании подписей недостоверными.
Об этом сообщил юрист Максим Знак в заявлении, опубликованном на сайте Бабарико.
Штаб находящегося под арестом претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико подал в Центризбирком четыре новых жалобы, одна из них связана с большим количеством забракованных подписей в поддержку претендента.
Знак также сообщил, что ранее избиратели, члены инициативной группы и координаторы, а также юристы штаба направляли обращения в избирательные комиссии о судьбе подписей. Полученные ответы штаб не удовлетворили.
«Такая интерпретация избирательного закона не соответствует принципам, изложенным в Конституции. У каждого гражданина есть право на получение информации от государственных органов и есть право на судебную защиту», - заявил Знак.
Он называет ситуацию юридическим дефолтом, когда правовые нормы существуют, но они не исполняются совсем или исполняются не должным образом.
Юрист напомнил, что после 14 июля лицо, которому откажут в регистрации имеет право подать иск в Верховный суд.
Ранее в ЦИК на вопрос представителей штаба Бабарико ответили, что у него хватает подписей для регистрации кандидатом в президенты. Поэтому политика с предвыборной гонки не снимут.
Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобы касаются забракованных подписей, отказа ознакомить членов команды с материалами дела, отсутствия информации о признании подписей недостоверными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)