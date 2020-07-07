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Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 7 июля 2020

08.07.2020 09:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

07.07.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0108 рубля до 2.444, что составило 0.44%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.063 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0079 (0.29%), на 7 июля 2020 курс составил 2.7572. По итогам месяца евро вырос на 0.0544 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0135 рублей (0.4%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0813 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
33 264 600 9 539 880 8 313 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.37 – 2.443 рублей, курс продажи доллара 2.447 – 2.48. Евро можно было продать в диапазоне 2.65 – 2.753 рублей, купить – 2.756 – 2.8.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=72.4 (стоимость 1 доллара равна 72.4 российских рубля),
  • EUR/USD=1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар),
  • EUR/RUB=81.6 (81.6 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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7 июля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.444, курс евро 2.7572, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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