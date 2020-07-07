Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 7 июля 2020

Источник материала: Myfin

07.07.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0108 рубля до 2.444, что составило 0.44%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.063 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0079 (0.29%), на 7 июля 2020 курс составил 2.7572. По итогам месяца евро вырос на 0.0544 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0135 рублей (0.4%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0813 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 33 264 600 9 539 880 8 313 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.37 – 2.443 рублей, курс продажи доллара 2.447 – 2.48. Евро можно было продать в диапазоне 2.65 – 2.753 рублей, купить – 2.756 – 2.8.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =72.4 (стоимость 1 доллара равна 72.4 российских рубля),

=72.4 (стоимость 1 доллара равна 72.4 российских рубля), EUR/USD =1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар),

=1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар), EUR/RUB =81.6 (81.6 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .