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«Где взять такую сумму?!» Родители учащихся Барановичского технологического колледжа возмущены изменениями в оплате обучения

09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Intex-press обратились родители, чьи дети учатся в Барановичском технологическом колледже. Они жалуются на то, что руководство учебного заведения изменило порядок и сроки оплаты за обучение.

«Где взять такую сумму?!» Родители учащихся Барановичского технологического колледжа возмущены изменениями в оплате обучения

Барановичский технологический колледж. Фото: Intex-рress

Читатель Андрей рассказал, что в технологическом колледже, где учится его сын, с 2020-2021 учебного года вводятся новые правила оплаты.

– Теперь за учебу нужно платить не месяц в месяц, как было раньше, а сразу за три. То есть около 700 рублей вынь и положи! – возмущается Андрей. – Мотивируют это тем, что учителям задерживают зарплаты, так как не все платят вовремя. А мне где взять такую сумму? А завтра они скажут: «Платите нам сразу за год»? Что делать человеку, если у него месячная зарплата 400 рублей?

Как рассказала Intex-press Елена Мостовская, директор УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза, пару лет назад действительно было принято решение о помесячной оплате за обучение. По ее мнению, такое решение было ошибочным. Поэтому с нового учебного года вводится оплата за три месяца.

– Квартальная оплата за обучение – это в рамках нашего законодательства. Более того, большинство белорусских ссузов и вузов работают по оплате за квартал или полугодие, – объяснила Елена Мостовская. – В нашей стране помесячно не работает ни одно учебное заведение, а мы – юридическое лицо, которое тоже имеет свои обязательства: выдавать зарплату, оплачивать коммуналку, налоги в городской бюджет и многое другое. Постоянно быть привязанной к ежемесячным платежам, которые поступают нерегулярно, – неправильно.

По ее словам, стоимость обучения не увеличивается, родителям лишь сообщили о том, что в сентябре нужно оплатить учебу учащихся сразу за три месяца.

– В любом случае мы всегда стараемся идти навстречу нашим ученикам, например, когда у них тяжелое финансовое положение или трудная жизненная ситуация, и работаем с ними по индивидуальным платежам, – отмечает Елена Мостовская.

 
 
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  В редакцию Intex-press обратились родители, чьи дети учатся в Барановичском технологическом колледже. Они жалуются на то, что руководство учебного заведения изменило...
 
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