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Сельчане окультурили землю. Власти распахали «сотки» с начинающими наливаться колосьями и всходами картофеля

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О земельных разборках в Дятловичах Лунинецкого района местные жители попросили рассказать на «Медиа-Полесье». - Мы возмущены происходящим, - констатирует Павел Носкович, «сотки» которого тоже перепахали.

Сельчане окультурили землю. Власти распахали «сотки» с начинающими наливаться колосьями и всходами картофеля

Недавно агрогородок посетила представительная делегация различных служб. Бросовые земли, которые, по словам местного жителя Николая Жука не менее 15 лет находились под бурьяном, а в некоторых местах уже и лесом, понадобились власти.

— Надо было нас предупредить до начала посевной, чтобы не использовали эти земли, не тратились на посевной материал, удобрения, технику. Или дать возможность собрать урожай, — рассказывают местные, которых уличили в незаконном самозахвате.

В итоге труд людей «похоронили»: запахали в землю зерновые с начавшим наливаться колосом, а также картофель. На этом месте высеяли кукурузу. На сегодняшний день здесь вперемешку растут кукуруза и картофель — его уничтожить не удалось. И какой прок с такой посадки?

Николай Жук продемонстрировал, какая кукуруза выросла на возделанных людьми площадях и какая на возделанных сельхозпредприятием. Разница колоссальная в пользу людей.

С одной стороны, самозахват земли незаконен, а с другой, практической, уж лучше пусть растут культурные растения, чем бурьян.

Сельчанам возместят потери. По протоколу сельхозпредприятие КСУП «ПОС» должно компенсировать их в следующем размере: 19 центнеров с гектара зерновых и 170 – картофеля. По действующим ценам. Пока оплата не произведена.

А что будет с картофелем в кукурузе, покажет время. В любом случае копать её сельчане не собираются, потому что законопослушные, а ещё рядом находятся их законные «сотки». «Просто больно за непонятное обращение с землёй местной власти», — говорят Николай Жук и те, кто находился рядом во время приезда корреспондента «МП».

 
 
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  О земельных разборках в Дятловичах Лунинецкого района местные жители попросили рассказать на «Медиа-Полесье». - Мы возмущены происходящим, - констатирует Павел...
 
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