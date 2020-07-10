Почему одних кусают, а других нет? Врач объясняет, каких белорусских насекомых нужно остерегаться

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Отдых на природе чреват одной, а то сразу и несколькими неприятностями: укусами мошек, комаров, ос и слепней. Что делать, если вас сильно покусами? Как подобрать эффективное средство от укусов? И почему одних мошкара кусает, а вторых нет? На популярные вопросы отвечает врач-аллерголог Ольга Громада.

Ольга Громадаврач-аллерголог медицинского центра «Кравира»

Укусы комаров и мошек могут быть опасными? Комаров, мошек, слепней, мух — всю эту совокупность кровососущих двукрылых насекомых называют гнусом. Зачастую они встречаются у белорусских водоемов — особенно с застоялой водой. Их укусы вызывают реакцию у всех людей, но она будет зависеть и от того, кто вас укусил, и от ответа вашего организма на вещество, которое попало на кожу или в кровь после укуса. Чаще всего биологически активные вещества, которые раздражают кожу, вызывают местную реакцию — зуд, легкий отек. Если говорить о комарах, то кусают только самки — им нужна кровь, чтобы сохранить свое потомство. От их укуса вряд ли произойдет что-то серьезное, если у человек нет сильной чувствительности. Однако комары могут быть переносчиками паразитарных инфекций (как в случаях с малярией в теплых странах) — и вот это небезопасно, но белорусские комары более безобидные. Мошки более коварны: их укусы не чувствуются, потому что вместе со слюной они доставляет в кровь вещества-анестетики. Человек иногда только через сутки-двое замечает покраснение. У более чувствительных людей может появляться отек, болевой синдром. Кроме того, слюна мошек может содержать ферменты, которые будут разрушать клетки крови в месте укуса — из-за этого могут появиться небольшие синяки или пузыри, изменится цвет кожи.

Почему одних людей кусают, а других нет? Некоторые источники говорят, что это зависит от группы крови человека, более высокого уровня сахара в крови. Но пока доказано, что имеет значение природный запах человека: например, пот может привлекать насекомых.

Чей укус опаснее — пчелы или осы? Пчелы, осы, шмели, шершни, муравьи относятся к перепончатокрылым. Их укусы вызывают аллергическую реакцию у 0,8−5% населения. Для таких людей небезопасны ни пчелы, ни осы. В любом случае после укуса важно понять, какое насекомое укусило: пчелы оставляют у человека жало, которое нужно извлечь (в противном случае оно продолжит продуцировать опасный для аллергиков яд). Осы, шершни, шмели — нет. Однако при укусе таких насекомых в кровоток может попадать яд, который содержит много белков, мощно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Они способны вызывать резкое расширение сосудов, из-за которого у человека может возникнуть головокружение, тошнота, рвота, резкие боли в животе. Определить насекомое не всегда просто — все они мелкие, похожего окраса. Тут можно руководствоваться местом обитания: медоносные пчелы живут там, где есть цветущие ароматические растения (вблизи пасек, ульев), ос можно встретить в земле (особенно аккуратными нужно быть дачникам), в дровах, в расщелинах, в кустах. Шершни часто бывают под навесами, крышами, в старых зданиях.

Что делать, если после укуса пчелы стало плохо? Экстренно обратиться к врачу. Если вы заметили, что очень сильно реагируете на укусы — есть смысл провести исследование крови на наличие специфических иммуноглобулинов Е к яду насекомых, потому что любая новая встреча с пчелами, осами может грозить анафилактическим шоком. В некоторых случаях он может привести к остановке дыхания, сердечной деятельности и даже смерти. Если вы восприимчивы к этим ядам — вам нужно будет регулярно носить с собой средства, которые предотвращают шоковую реакцию (зачастую это адреналин, который прописывает врач). Кроме того, людям с подтвержденной аллергической реакцией нежелательно находится в местах, где вероятен укус пчелы или осы, например, на цветущем лугу, на рынках со сладкими фруктами, в парках, где продают сахарную вату. Если реакция местная, не более 10 см в диаметре, можно справиться при помощи домашней аптечки. К врачу следует обратиться, если один укус превратился в системную реакцию, высыпания пошли по всему телу либо вы стали чувствовать недомогание, головокружение.

Укус держится больше недели — это нормально? Да, укусы насекомых не проходят за день. Заживление будет зависеть от подкожно-жировой клетчатки, от чувствительности самой кожи, от иммунной системы. У детей это может быть более длительный процесс, потому что им сложнее контролировать себя и не расчесывать рану.

Как выбрать средство от насекомых? Эти вещества могут наноситься на кожу (более эффективные) или на одежду. От гнуса хорошо защитят репелленты, в составе которых есть специальное химическое вещество — ДЭТА. В зависимости от его концентрации будет понятна длительность отпугивания насекомых: при 7−10% средство будет помогать 2−3 часа, если в составе больше 20% — 5−7 часов. В маленьких концентрациях вещество для человека не опасно, но нужно читать инструкцию, в которой будут возрастные ограничения, запреты нанесения на открытые раны, ожоговые поверхности и т.д. Однако такие вещества нельзя наносить на домашнего питомца: он может слизывать их с шерсти. Если не хотите использовать химические вещества, можно выбирать масла натурального происхождения — масло гвоздики, лаванды, но по эффективности они значительно уступают репеллентам. Если необходимо обезопасить комнату или палатку в походе — можно выбрать фумигаторы (устройства, которые радиоволнами, ультразвуком или активными химическими компонентами отпугивают насекомых).

Как облегчить страдания и не чесаться? Если у вас местная реакция, есть зуд, покраснение, отечность — достаточно наружных средств с содержанием глюкокортикоидного гормона или антигистаминного вещества. Предпочтение отдавайте гелям, они при нанесении быстро испаряется и охлаждают кожу. Действуют они, как правило, 3−4 часа. Если зуд продолжается — можно принять внутрь антигистаминный препарат. Если под рукой нет никаких препаратов, важно помнить, что место укуса нужно охладить, чтобы уменьшить отек: можно сделать водный компресс или развести пищевой уксус с водой в соотношении 1:1.

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