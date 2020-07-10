Александр Лукашенко посещает завод «Атлант»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО «Атлант». Президент положительно оценил результаты работы предприятия в условиях пандемии, передает БЕЛТА.

Главе государства доложили, что в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации из-за ограничений на внешних рынках в условиях пандемии. Однако службы закупки и логистики все же обеспечили производство комплектующими и материалами, не было допущено простоев.

К тому же, сделана ставка на продажи через интернет.

Предприятие также активно реализует технику. По итогам шести месяцев 2020 года все принятые меры вывели на рентабельность продаж 2,4%, завод рассчитывает закончить год с положительными показателями.

Фото: БЕЛТА

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