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Александр Лукашенко посещает завод «Атлант»

10.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает завод «Атлант»

Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО «Атлант». Президент положительно оценил результаты работы предприятия в условиях пандемии, передает БЕЛТА.

Главе государства доложили, что в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации из-за ограничений на внешних рынках в условиях пандемии. Однако службы закупки и логистики все же обеспечили производство комплектующими и материалами, не было допущено простоев. 

К тому же, сделана ставка на продажи через интернет. 

Предприятие также активно реализует технику. По итогам шести месяцев 2020 года все принятые меры вывели на рентабельность продаж 2,4%, завод рассчитывает закончить год с положительными показателями.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО «Атлант». Президент положительно оценил результаты работы предприятия в условиях пандемии, передает БЕЛТА. Главе...
 
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