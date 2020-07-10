|
Александр Лукашенко посещает завод «Атлант»
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО «Атлант». Президент положительно оценил результаты работы предприятия в условиях пандемии,
Главе государства доложили, что в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации из-за ограничений на внешних рынках в условиях пандемии. Однако службы закупки и логистики все же обеспечили производство комплектующими и материалами, не было допущено простоев.
К тому же, сделана ставка на продажи через интернет.
Предприятие также активно реализует технику. По итогам шести месяцев 2020 года все принятые меры вывели на рентабельность продаж 2,4%, завод рассчитывает закончить год с положительными показателями.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО «Атлант». Президент положительно оценил результаты работы предприятия в условиях пандемии, передает БЕЛТА. Главе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)