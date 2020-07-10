Источник материала: Новости Волковыска

Адвокат Виктора Бабарико прокомментировал «спецрасследование» о «деле Белгазпромбанка», которое вышло на телеканале ОНТ. Адвокат Дмитрий Лаевский назвал его «кино, о котором еще сложат песни».

В сюжете сообщили, что по «делу Белгазпромбанка» задержали более 20 человек. Задержанные сотрудничают со следствием.

Адвокат написал у себя в Facebook, что подписки о неразглашении, взятые с защиты, затрудняют опровержение репортажа. Он указал на наличие специального монтажа в расследовании, опускание «неудобных» моментов, «заговорщицкий» голос за кадром. Это и другие эффекты призваны устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать.





«Рассказать пару предложений текста под видео – одно, доказать достаточность этих слов в суде – другое. Особенно когда есть чем их оспорить», – написал Лаевский.

По его словам, состязательность и публичность в рамках судебного процесса – непростые условия. Однако он уверен, что демонстрация телевизионного расследования указывает на недостаточность доказательств у следствия.

«Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию», – написал адвокат.

Лаевский пообещал в скором времени ответить на репортаж.

Второй адвокат Бабарико, Максим Знак усмотрел в телесюжете нарушение принципа презумпции невиновности и «одностороннюю тайну следствия».