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Niva вернулась в модельный ряд Lada

10.07.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Niva снова стала «Ладой»: на мощностях АО «Лада Запад Тольятти» (бывшее СП «GM-АвтоВАЗ») начался выпуск внедорожников Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип российского бренда.


В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АвтоВАЗ» у американского General Motors. Позднее производственную площадку переименовали в «Лада Запад Тольятти», а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.



Напомним, что Niva (2123) является разработкой «АвтоВАЗа» и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на СП «GM-АвтоВАЗ». Основные узлы для машины — кузов, шасси, силовой агрегат — производились на мощностях «АвтоВАЗа», а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.

 
 
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Niva снова стала «Ладой»: на мощностях АО «Лада Запад Тольятти» (бывшее СП «GM-АвтоВАЗ») начался выпуск внедорожников Niva под маркой Lada.
 
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