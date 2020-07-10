Niva вернулась в модельный ряд Lada

Источник материала: Tut.by

Niva снова стала «Ладой»: на мощностях АО «Лада Запад Тольятти» (бывшее СП «GM-АвтоВАЗ») начался выпуск внедорожников Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип российского бренда.





В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АвтоВАЗ» у американского General Motors. Позднее производственную площадку переименовали в «Лада Запад Тольятти», а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.









Напомним, что Niva (2123) является разработкой «АвтоВАЗа» и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на СП «GM-АвтоВАЗ». Основные узлы для машины — кузов, шасси, силовой агрегат — производились на мощностях «АвтоВАЗа», а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.