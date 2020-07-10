|
Собаку с травмами нашли возле многоэтажки в Гродно: милиция ищет виновных
Источник материала: ОНТГродно: милиция ищет виновных" class="one-news__figure-img">
Милиция в Гродно проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой,
9 июля днем в Октябрьский РОВД областного центра позвонили и рассказали, что по улице Кленовой возле многоэтажки лежит собака с травмами. Звонивший предположил, что ее выбросили из окна.
Оперативники выехали на место происшествия, обошли дома, которые находились рядом, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог указать ее хозяина. Свидетелей, которые подтвердили бы факт того, что собаку выбросили из окна, также не удалось найти.
Проверка продолжается и сегодня. В милиции напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция в Гродно проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома. 9 июля днем в Октябрьский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)