Собаку с травмами нашли возле многоэтажки в Гродно: милиция ищет виновных

Источник материала: ОНТ

Гродно: милиция ищет виновных" class="one-news__figure-img">

Милиция в Гродно проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

9 июля днем в Октябрьский РОВД областного центра позвонили и рассказали, что по улице Кленовой возле многоэтажки лежит собака с травмами. Звонивший предположил, что ее выбросили из окна.

Оперативники выехали на место происшествия, обошли дома, которые находились рядом, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог указать ее хозяина. Свидетелей, которые подтвердили бы факт того, что собаку выбросили из окна, также не удалось найти.

Проверка продолжается и сегодня. В милиции напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Фото: Newgrodno

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