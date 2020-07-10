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Россиянка Елена Портягина перешла в женский гандбольный клуб «Гомель»
Источник материала: ОНТ
Состав женского гандбольного клуба «Гомель» пополнила россиянка Елена Портягина.
24-летняя линейная – серебряный призёр чемпионата мира в составе молодёжной сборной России. Ранее выступала в командах российской Суперлиги: «Ладе», «Луче», ЦСКА и «Кубани». Напомним, в минувшем сезоне «Гомель» завоевал золотые медали чемпионата Беларуси. Старт нового розыгрыша турнира намечен на начало сентября
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Состав женского гандбольного клуба «Гомель» пополнила россиянка Елена Портягина. 24-летняя линейная – серебряный призёр чемпионата мира в составе молодёжной...
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