Девушка 100 дней делала по 100 отжиманий и удивилась тому, как изменилось ее тело

Источник материала: Tut.by

В марте, когда в Великобритании начался локдаун и тренажерные залы были закрыты, журналистка издания Insider Рэйчел Хоси решила отжиматься дома по 100 раз в день, чтобы поддержать свою спортивную форму. «Через сто дней я в восторге от того, как изменилось мое тело», — поделилась она.

Рейчел Хоси всегда любила силовые тренировки, так что перспектива неопределенное время не посещать тренажерный зал ее совсем не обрадовала. Отжимания выглядели идеальным упражнением для локдауна: не нужно оборудования или много места, но при этом упражнение достаточно сложное.

— Надо признать, что отжимание было движением, которое я редко делала на тренировках: лишь когда тренер говорил мне об этом и никогда по своему желанию.

В начале челленджа девушка могла сделать десять отжиманий за раз, и то с не слишком хорошей техникой. 100 отжиманий в день она разбила на 10 подходов, которые выполняла с 9 утра до 6 вечера. Дополнительным бонусом казалось то, что такое обещание заставит делать короткие перерывы в сидячей работе.

Первое время было нелегко: у Рейчел болели плечи, грудь и спина. Последние подходы приходилось выполнять с коленей. Журналистка немного меняла позицию рук, чтобы задействовать разные мышцы. По совету тренера она заканчивала каждый сет упражнением на противоположные группы мышц, растягивая перед собой резинку для фитнеса: так тренировка получалась более сбалансированной.

Особенно сложно было на выходных: журналистка забывала о челлендже и к вечеру приходилось быстро наверстывать упущенное. Чтобы не получить травму, Рейчел ввела для себя правило: за один подход в любом случае не делать больше 15 повторений.

Только через месяц выполнять 100 отжиманий в день стало легче. Из-за болезни Рейчел пропустила несколько дней отжиманий, но «отработала» их позже.

Первые изменения в фигуре стали заметны девушке примерно через 50 дней. Более выраженными стали не только мышцы рук и спины, но и кора — он тоже работает во время отжиманий.

— Я удивлена тем, как мое тело изменилось за 100 дней, пусть это и не так заметно на фотографиях! Если честно, я даже немного похудела: примерно на 3 кг.

Рейчел отметила: ее челлендж был куда тяжелее в психологическом плане, чем в физическом. Под конец она просто ненавидела отжимания. Но теперь, когда все закончилось, планирует делать это упражнение и дальше. Правда, не так регулярно и точно не по 100 раз за день.