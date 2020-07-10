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Девушка 100 дней делала по 100 отжиманий и удивилась тому, как изменилось ее тело
Источник материала: Tut.by
В марте, когда в Великобритании начался локдаун и тренажерные залы были закрыты, журналистка издания
Рейчел Хоси всегда любила силовые тренировки, так что перспектива неопределенное время не посещать тренажерный зал ее совсем не обрадовала. Отжимания выглядели идеальным упражнением для локдауна: не нужно оборудования или много места, но при этом упражнение достаточно сложное.
— Надо признать, что отжимание было движением, которое я редко делала на тренировках: лишь когда тренер говорил мне об этом и никогда по своему желанию.
В начале челленджа девушка могла сделать десять отжиманий за раз, и то с не слишком хорошей техникой. 100 отжиманий в день она разбила на 10 подходов, которые выполняла с 9 утра до 6 вечера. Дополнительным бонусом казалось то, что такое обещание заставит делать короткие перерывы в сидячей работе.
Первое время было нелегко: у Рейчел болели плечи, грудь и спина. Последние подходы приходилось выполнять с коленей. Журналистка немного меняла позицию рук, чтобы задействовать разные мышцы. По совету тренера она заканчивала каждый сет упражнением на противоположные группы мышц, растягивая перед собой резинку для фитнеса: так тренировка получалась более сбалансированной.
Особенно сложно было на выходных: журналистка забывала о челлендже и к вечеру приходилось быстро наверстывать упущенное. Чтобы не получить травму, Рейчел ввела для себя правило: за один подход в любом случае не делать больше 15 повторений.
Только через месяц выполнять 100 отжиманий в день стало легче. Из-за болезни Рейчел пропустила несколько дней отжиманий, но «отработала» их позже.
Первые изменения в фигуре стали заметны девушке примерно через 50 дней. Более выраженными стали не только мышцы рук и спины, но и кора — он тоже работает во время отжиманий.
— Я удивлена тем, как мое тело изменилось за 100 дней, пусть это и не так заметно на фотографиях! Если честно, я даже немного похудела: примерно на 3 кг.
Рейчел отметила: ее челлендж был куда тяжелее в психологическом плане, чем в физическом. Под конец она просто ненавидела отжимания. Но теперь, когда все закончилось, планирует делать это упражнение и дальше. Правда, не так регулярно и точно не по 100 раз за день.
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В марте, когда в Великобритании начался локдаун и тренажерные залы были закрыты, журналистка издания Insider Рэйчел Хоси решила отжиматься дома по 100 раз в день, чтобы...
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