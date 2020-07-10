Чтобы избежать трагедии в лесу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В летне-осенний период на территории страны открывается сезон так называемой «тихой охоты». Граждане, зачастую семьями, выезжают в леса для сбора ягод и грибов. Нередки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние людей приводят к их исчезновению.

В основном потерявшиеся — это люди преклонного возраста, которые, надеясь на свое здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.

Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Их поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно. Судьба некоторых до настоящего времени остается неизвестной.

Рекомендации, которых следует придерживаться в период «тихой охоты», чтобы избежать трагических последствий, дает первый заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции Александр Крупко.

Милиция призывает: собираясь в лес, лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне необходимо подзарядить «мобильные» телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти, лучше всего, чтобы был это знакомый лес. Не увлекайтесь сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.

Если все-таки вы заблудились, не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и т.п. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Также обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Информируйте близких

Если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если человек не вернулся домой в назначенное время, а его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать работников милиции безотлагательно. Не пытайтесь продолжать поиски собственными силами! И летом в лесу ночью довольно прохладная температура. Силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации дорог каждый час.

Взять с собой

Необходимо тщательно продумать снаряжение грибника. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Но помните, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Перед походом за грибами наденьте на шею свисток, это средство во время поисков часто может оказаться надежнее любого другого.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

Ваши действия

Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придется в лесу заночевать, необходимо разжечь костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идет помощь, а вы ее во сне не услышите.

Также очень важно в этом смысле брать с собой в поход побольше еды, теплых вещей, нож, компас и удобную обувь.

Для родственников

Если человек, который ушел в лес, не вернулся в назначенное время, родственникам или иным заинтересованным лицам необходимо обратиться в милицию. При необходимости сотрудники милиции вызовут спасателей из области с собаками, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочесывать лес. Так будет значительно эффективней. Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

Милиция призывает не оставаться равнодушным к беде родственников пропавших. При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, ведра, корзины, велосипеды и т.п.), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефону 102.

В настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одним из таких средств являются так называемые «умные часы», с помощью которых посредствам GPS-сигнала можно отслеживать место нахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их розыск.

Также по информации поисково-спасательного отряда «Ангел» имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о месте нахождения граждан.