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Условия назначения пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет
12.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Главный специалист отдела пенсий и пособий управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кикоть еще раз более подробно объяснила, при каких условиях назначается такой вид пособия, как пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет:
– Согласно действующему законодательству право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (далее – пособие по уходу) имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида либо другое лицо, фактически осуществляющее уход за ним.
При этом матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида, фактически осуществляющим уход за ним, право на такое пособие предоставлено также в случае:
Данная норма дает возможность вышеперечисленной категории лиц выработать необходимый стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (страховой стаж) для права на пенсию в будущем.
Необходимо отметить, что отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет может быть предоставлен как в отношении ребенка-инвалида, так и в отношении других детей, воспитываемых в семье.
Такое пособие по уходу не назначается в случае выполнения матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной семье, усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) ребенка-инвалида работ по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, получения образования в дневной форме получения образования, прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а также при их регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов.
Другие лица, фактически осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, имеют право на получение пособия по уходу при условии, если оба родителя (мать (мачеха, отец (отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида не имеют права на пособие по уходу за ребенком-инвалидом (например, оба работают полный рабочий день), либо они не могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом в связи с инвалидностью I группы. Пособие по уходу таким лицам назначается, если они не являются:
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается на каждого ребенка-инвалида до 18 лет независимо от других видов пособий только органами по труду, занятости и социальной защите по месту получения социальной пенсии на ребенка-инвалида.
Размер пособия по уходу дифференцирован в зависимости от степени утраты здоровья ребенка-инвалида и составляет:
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