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Условия назначения пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет

12.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Условия назначения пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет
Прошло уже 3 года как в Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон) были внесены изменения, направленные на усиление социальной защиты семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Главный специалист отдела пенсий и пособий управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кикоть еще раз более подробно объяснила, при каких условиях назначается такой вид пособия, как пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет:

– Согласно действующему законодательству право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (далее – пособие по уходу) имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида либо другое лицо, фактически осуществляющее уход за ним.

При этом матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида, фактически осуществляющим уход за ним,  право на такое пособие предоставлено также в случае:

  • если они работают на условиях неполного рабочего времени (не более чем на 0,5 ставки) у одного или нескольких нанимателей или выполняют работу на дому у одного нанимателя;

 Данная норма дает возможность вышеперечисленной категории лиц выработать необходимый стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (страховой стаж) для права на пенсию в будущем.

  • находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, предоставляемом по месту работы либо службы, или в академическом отпуске;

Необходимо отметить, что отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет может быть предоставлен как в отношении ребенка-инвалида, так и в отношении других детей, воспитываемых в семье.

  • являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, но приостановили такую деятельность в установленном законодательством порядке;
  • являются индивидуальными предпринимателями и не осуществляют предпринимательскую деятельность в связи с нахождением в процессе ее прекращения;
  • получают пенсию (независимо от ее вида) либо ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (выплаты от Белорусского РУП «Белгосстрах»).

Такое пособие по уходу не назначается в случае выполнения матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной семье, усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) ребенка-инвалида  работ по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, получения образования в дневной форме получения образования, прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а также при их регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов.

Другие лица, фактически осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, имеют право на получение пособия по уходу при условии, если оба родителя (мать (мачеха, отец (отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида не имеют права на пособие по уходу за ребенком-инвалидом (например, оба работают полный рабочий день), либо они не могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом в связи с инвалидностью I группы. Пособие по уходу таким лицам назначается, если они не являются:

  • работающими по трудовым договорам;
  • проходящими военную службу, альтернативную службу, службу в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;
  • выполняющими работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности;
  • являющимися индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма;
  • получающими профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование в дневной форме получения образования;
  • проходящими подготовку в клинической ординатуре в очной форме;
  • зарегистрированными в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению этих органов;
  • получающими пенсию или ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячное денежное содержание в соответствии с законодательством о государственной службе.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается на каждого ребенка-инвалида до 18 лет независимо от других видов пособий только органами по труду, занятости и социальной защите по месту получения социальной пенсии на ребенка-инвалида.

Размер пособия по уходу дифференцирован в зависимости от степени утраты здоровья ребенка-инвалида и составляет:

  • по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень утраты здоровья, — 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) – с 01.05.2020 по 31.07.2020 размер пособия по уходу составляет 246,78 руб.
  • по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет включительно —  100 процентов БПМ (246,78 руб.), а после достижения ребенком возраста 3 лет – 120 процентов БПМ (296,17 руб.).
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