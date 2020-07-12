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В Могилёвской области два ребёнка пострадали от удара током

12.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током.

По сведениям МЧС Беларуси, 11 июля примерно в 17:50 спасателям сообщили о госпитализации 14-летнего мальчика.

В Осиповичах ребёнок получил удар током из-за неосторожного обращения с рыболовной удочкой под ЛЭП на территории ж/д станции «Юбилейная»

Второй случай произошёл около десяти вечера. 6-летняя девочка прикоснулась к оголённому проводу у себя дома в деревне Симгоровичи Бобруйского района. Несовершеннолетняя получила ожоги и была доставлена в больницу.

В прошлом месяце в Есльске пострадал мальчик.

Когда ребёнок бросал в костёр игрушку, на нём загорелась одежда (подробнее здесь).

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Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током. По сведениям МЧС Беларуси, 11 июля примерно в 17:50...
 
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