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В Могилёвской области два ребёнка пострадали от удара током
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током.
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В Осиповичах ребёнок получил удар током из-за неосторожного обращения с рыболовной удочкой под ЛЭП на территории ж/д станции «Юбилейная»
Второй случай произошёл около десяти вечера. 6-летняя девочка прикоснулась к оголённому проводу у себя дома в деревне Симгоровичи Бобруйского района. Несовершеннолетняя получила ожоги и была доставлена в больницу.
В прошлом месяце в Есльске пострадал мальчик.
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Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током. По сведениям МЧС Беларуси, 11 июля примерно в 17:50...
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