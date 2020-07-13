Как брестские студенты нашли редчайший минерал гетчеллит

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время очередного полевого сезона нам со студентами Брестского государственного педагогического института имени А.С. Пушкина повезло обнаружить очень редкий минерал гетчеллит. Это была единственная находка этого минерала в Европе и Азии и вторая в мире! До сих пор он был отмечен только на руднике Гетчел в штате Невада в США.





Найден был минерал в районе ртутно-сурьмяно-флюоритового месторождения Хайдаркан в Киргизии, расположенного на высоте более 2500 тысяч над уровнем моря. Сам образец был извлечен из действующей шахты с глубины порядка 700 метров. И это было более трех десятков лет назад, когда Министерство геологии СССР обратилось ко всем геологам страны помочь сформировать подарочную коллекцию руд и минералов для геологического музея Гаваны.

В столице Кубы уже многие годы функционирует Геологический музей, расположенный на площади Капитанов в старинном особняке постройки конца XVII века. Большая часть экспозиции, в которую вошли основные типы руд промышленных месторождений цветных и редких металлов и систематическая коллекция минералов в количестве 1000 образцов, была привезена из Советского Союза. В витринах музея можно увидеть медно-колчеданные руды из Армении, марганцевые руды из Чиатуры и Никополя, алюминиевые и медно-никелевые с Урала, железорудные из Казахстана, ртутно-сурьмяно-флюоритовые из Киргизии, апатитовые и нефелиновые с Кольского полуострова и другие. Среди этого многообразия мира минералов и руд есть образец, присланный на Кубу из Бреста. Второй такой образец находится в Минске в Музее природы и экологии Республики Беларусь, а третий – в одном из лучших европейских минералогических музеев – музее ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге. Кстати, именно этот музей был собирателем упомянутой коллекции в 1000 образцов и куда мы со студентами отправили нашу уникальную находку.





Геологический музей в Гаване.

Особо хотелось подчеркнуть, что этот «минералогический подвиг» совершили студенты тогда еще педагогического института имени А.С. Пушкина, которые помогали мне в качестве лаборантов при проведении хоздоговорных работ нашего института с Хайдарканским ртутным комбинатом Министерства цветной металлургии СССР. Особых раздумий, посылать или не посылать столь редкий минерал в подарок кубинским коллегам и друзьям, у нас, естественно, не было. Такова вкратце история, как редчайшая минералогическая находка оказалась в Гаване.

А теперь о самом минерале в деталях, которые любители минералогии не найдут даже в учебниках. Гетчеллит был извлечен из углисто-глинистых, частично окварцованных сланцев. Минерал слагает небольшие скопления грубозернистого строения и образует тесное взаимопрорастание с антимонитом, бертьеритом, аурипигментом, реальгаром, киноварью, галхаитом, кварцем, кальцитом, глинистыми минералами и различно окрашенными флюоритами. Зерна имеют неправильные очертания и слегка пластинчатую форму. Отдельные крупные зерна гетчеллита засорены мелкими вкраплениями нерудных минералов. Замещает кальций, реже серицит-монморилонитовые образования, образуя при этом крупнокристаллические агрегаты до 3 сантиметров величиной.





Минерал гетчеллит

Диагностические признаки: моноклинный, спайность весьма совершенная. Цвет красно-кровавый с цветной побежалостью. Черта оранжево-красная. Блеск алмазный до перламутрового. В тонких пластинках просвечивает. Удельный вес 3,92 – 4,02. Мягкий, легко чертится ногтем. Твердость 1,5 – 2,0. Химический состав (%): сурьма – 43,80, мышьяк – 23,18, сера – 32,54, селен – 0,025, теллур – 0,0002, таллий – 0,0052, ртуть – следы.

Дотошный читатель спросит: а зачем такая детальность описания минерала? Ответ прост – это ведь единственная находка в Европе и Азии и вторая в мире. И без такого паспорта нового минерала его не приняли бы в достойную подарочную тысячу. А он был принят, и в адрес нашего Брестского пединститута пришли благодарственное письмо и приглашение на экскурсию в один из ведущих минералогических музеев Европы – музей ВСЕГЕИ. И это дорогого стоит. Не всякие студенты удостаиваются такой чести, а наши были просто счастливы, когда для нас были выделены и время, и деньги на эту незабываемую научно-просветительскую экскурсию в Ленинград.