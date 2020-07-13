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"Сгорел за несколько дней". Ушел из жизни экс-вратарь брестского "Динамо" Владимир Павлючик

13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На 61-м году жизни скончался вратарь брестского "Динамо" второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.




Об этом в Фейсбуке сообщает спортивный журналист Василий Сарычев.

"Умер Владимир Павлючик, вратарь брестского "Динамо" второй половины 80-х. Его напарник по воротам, Олег Сыроквашко, ушел четыре года назад почти день в день, тоже в июле, — и вот Володя...

У него были отличные данные — рост далеко за метр восемьдесят, длиннющие руки, чувство позиции. Самоотверженность. Ответственность.

Одного не было отмерено – спортивного характера. Он не был перлом.

В юношах его вызывали в сборную республики, наставник Геннадий Абрамович поражался вратарской интуиции: все летит в него. Еще бы чуть злости!

Во взрослой команде место первого вратаря было занято, зато вторым Павлючик подходил идеально: спокойный, добродушный, надежный. Это потом мешало: уже отслужив армию и войдя в пору расцвета, он мог месяцами сидеть в запасе и страховал, не бился всеми способами, выходил когда надо, выручал и снова садился.

По игровой манере был не из броских, мало падал, но стоял надежно. Пропускал неберущиеся, но все что должен был — отбивал. А летело чаще в него, выбор позиции оставался козырем — вратарская школа Никанорова, Рудакова, Гонтаря.

Ему посчастливилось играть в веселом "Динамо" времен Румбутиса, но тогда же подстерегла беда. На тренировке сломал две берцовые, нога сложилась пополам. А дело шло к тридцати, вроде надо заканчивать, но он восстановился, без футбола не мог. И еще поиграл в "Динамо", а после лет пять пылил "на понижении" — в польском Ольштыне и "Брестбытхиме".

Футбольное прошлое догонит через годы — оба голеностопных сустава пришлось намертво скрепить на шурупы. Научился жить с этим, продолжал преподавать физкультуру в университете. Слыл хорошим, душевным преподавателем. Работал бы еще и работал — если бы не напасть. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы".

 
 
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  На 61-м году жизни скончался вратарь брестского "Динамо" второй половины 80-х годов Владимир Павлючик. Об этом в Фейсбуке сообщает спортивный журналист Василий...
 
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