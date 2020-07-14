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Любитель сладкого похудел на 91 кг и поделился секретом успеха

14.07.2020 08:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Любитель сладкого похудел на 91 кг и поделился секретом успеха

Житель австралийского штата Южная Австралия сбросил 91 кг и поделился секретом похудения, пишет lenta.ru со ссылкой на издание Yahoo Lifestyle.

32-летний Мэтью, начальник производства на бетонном заводе, весил 181 кг. Он считал, что избыточный вес у него из-за того, что он трудоголик и сладкоежка. 

Мужчина стеснялся своего лишнего веса, а однажды увидел себя со стороны на фото. 

После этого он перестал пить ледяной кофе и поменял рацион. Стейк с грибным соусом - его любимое блюдо сейчас. Он начал заниматься спортом и за два года похудел до 90 кг.

Мужчина занял на работе лидирующую позицию, о чем даже не думал еще несколько лет назад. Он полюбил езду на велосипеде и занятия на велотренажере. А еще Мэтью занимается плаванием и ходит в спортзал.




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Житель австралийского штата Южная Австралия сбросил 91 кг и поделился секретом похудения, пишет lenta.ru со ссылкой на издание Yahoo Lifestyle. 32-летний Мэтью, начальник...
 
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