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ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов в Президенты Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЦИК рассмотрел вопрос о регистрации кандидатов в Президенты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого претендентам необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей и подать декларации о доходах.
В регистрации отказано Виктору Бабарико из-за несоответствия декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.
Не зарегистрирован Валерий Цепкало в связи с недостаточностью количества достоверных подписей и несоответствия в декларации его супруги.
Уже завтра, 15 июля, официально начнется агитация за кандидатов.
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Новости Беларуси. ЦИК рассмотрел вопрос о регистрации кандидатов в Президенты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого претендентам...
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