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Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями
14.07.2020 18:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Колесника - Краснознаменная. Вчера, 13 июля 2020 года, гБрест. Вот так получилось сделать разворот у этого автолюбителя (может, это была девушка?).
Благо,всё обошлось, и все участники разъехались по своим делам... некоторые - удивлять нас дальше:
видео -
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