Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

Источник материала: Виртуальный Брест

Колесника - Краснознаменная. Вчера, 13 июля 2020 года, гБрест. Вот так получилось сделать разворот у этого автолюбителя (может, это была девушка?).





Благо,всё обошлось, и все участники разъехались по своим делам... некоторые - удивлять нас дальше: