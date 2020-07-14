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Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

14.07.2020 18:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Колесника - Краснознаменная. Вчера, 13 июля 2020 года, гБрест. Вот так получилось сделать разворот у этого автолюбителя (может, это была девушка?).

Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

Благо,всё обошлось, и все участники разъехались по своим делам... некоторые - удивлять нас дальше:

видео - wikilink.by

Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями
Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями

Вот это манёвр! Этот автолюбитель удивит вас своими способностями
 
Теги: Брест
 
 
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  Колесника - Краснознаменная. Вчера, 13 июля 2020 года, гБрест. Вот так получилось сделать разворот у этого автолюбителя (может, это была девушка?). Благо ,всё обошлось,...
 
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