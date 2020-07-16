Чемпионат Беларуси по хоккею на траве: «Ритм» в Гродно выиграл первый матч у «Виктории» из Смолевичей

Источник материала: ОНТ

Гродно выиграл первый матч у «Виктории» из Смолевичей" class="one-news__figure-img">

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве – время полуфинальных серий. В женском турнире «Ритм» в Гродно выиграл первый матч у «Виктории» из Смолевичей – 5:4.

Чемпион страны «Минск» был сильнее «Текстильщика» из Барановичей – 10:0. По два гола в активе Марины Никитиной и Крестины Папковой, три раза ворота соперниц поразила Виктория Сидорова. Ответные встречи будут сыграны 17 июля в Барановичах и Смолевичах. Если для выявления сильнейшего понадобятся третьи матчи, то они пройдут 19 июля. Финальная серия будет сыграна до трех побед.

В первом матче полуфинальной серии у мужчин «Минск» предсказуемо обыграл свою вторую команду – 10:0. Повторный поединок пройдет 17 июля. Брестский «Строитель» и «Гомель» стартовую игру серии проведут 25 июля.

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