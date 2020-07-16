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Белорусский форвард Никита Комаров новый сезон в КХЛ проведет в составе омского «Авангарда»
Источник материала: ОНТ
Белорусский форвард Никита Комаров новый сезон в Континентальной хоккейной лиге проведет в составе омского «Авангарда».
32-летний нападающий подписал контракт, рассчитанный на один год. В минувшем сезоне Комаров выступал за «Трактор» и подмосковный «Витязь». За челябинскую команду хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 4 очка. За клуб из Подольска он сыграл лишь шесть поединков. Отметим, цвета Авангарда в следующем сезоне будут защищать еще два белоруса: Андрей Стась и Кирилл Готовец.
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Белорусский форвард Никита Комаров новый сезон в Континентальной хоккейной лиге проведет в составе омского «Авангарда». 32-летний нападающий подписал контракт,...
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