11 аккаунтов белорусских медиков, которые полезно почитать в Instagram

Источник материала: Tut.by

Белорусских медиков все чаще можно встретить в Instagram с полезным контентом. HEALTH.TUT.BY делится одиннадцатью аккаунтами врачей, которые интересно пишут по своей специальности, но этот список легко продолжить — что и предлагаем вам сделать в комментариях.



Фото: jeshoots.com

Врач общей практики из Гродно Полина Кирко в своем блоге рассказывает о сезонных заболеваниях и состояниях (поллинозах, укусах клещей), поднимает вопросы гипертензии, витаминизации, понятно объясняет про иммунитет и его связь с разными факторами жизни человека.

Тем, кто заботится о своем зрении, часто меняет очки и линзы, испытывает сложности с воспалительными заболеваниями глаз, будет интересен Instagram минского врача-офтальмолога Софьи Сомовой, в котором специалист подробно описывает разные ситуации из своей практики.