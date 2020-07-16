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11 аккаунтов белорусских медиков, которые полезно почитать в Instagram

16.07.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусских медиков все чаще можно встретить в Instagram с полезным контентом. HEALTH.TUT.BY делится одиннадцатью аккаунтами врачей, которые интересно пишут по своей специальности, но этот список легко продолжить — что и предлагаем вам сделать в комментариях.


Фото: jeshoots.com

Врач общей практики из Гродно Полина Кирко в своем блоге рассказывает о сезонных заболеваниях и состояниях (поллинозах, укусах клещей), поднимает вопросы гипертензии, витаминизации, понятно объясняет про иммунитет и его связь с разными факторами жизни человека.

Тем, кто заботится о своем зрении, часто меняет очки и линзы, испытывает сложности с воспалительными заболеваниями глаз, будет интересен Instagram минского врача-офтальмолога Софьи Сомовой, в котором специалист подробно описывает разные ситуации из своей практики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Врач Офтальмолог Минск

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусских медиков все чаще можно встретить в Instagram с полезным контентом. HEALTH.TUT.BY делится с вами аккаунтами врачей, которые интересно пишут по своей...
 
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