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Правящая партия победила на досрочных выборах в Северной Македонии
Источник материала: СТВ
Новости мира. Правящая партия Северной Македонии, возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым, празднует победу на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным подсчётам, она набирает 36 % голосов, всего на несколько пунктов опережая основного соперника. Однако этого «Социал-демократическому союзу Македонии» не хватит, чтобы получить необходимое число мандатов для формирования большинства в парламенте.
Таким образом, формирование правительства будет зависеть от переговоров партий македонского национального большинства с одной из политических сил албанского политического блока.
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Новости мира. Правящая партия Северной Македонии, возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым, празднует победу на досрочных парламентских...
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