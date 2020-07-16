ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правящая партия победила на досрочных выборах в Северной Македонии

16.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Правящая партия Северной Македонии, возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым, празднует победу на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия победила на досрочных выборах в Северной Македонии

По предварительным подсчётам, она набирает 36 % голосов, всего на несколько пунктов опережая основного соперника. Однако этого «Социал-демократическому союзу Македонии» не хватит, чтобы получить необходимое число мандатов для формирования большинства в парламенте.

Правящая партия победила на досрочных выборах в Северной Македонии

Таким образом, формирование правительства будет зависеть от переговоров партий македонского национального большинства с одной из политических сил албанского политического блока.

Люди в материале: Зоран Заев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Правящая партия Северной Македонии, возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым, празднует победу на досрочных парламентских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика