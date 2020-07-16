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Летний кубок Беларуси по кибербаскетболу покажут в прямом эфире VOKA
Источник материала: БДГ
В прямом эфире VOKA покажут Летний кубок-2020 по кибербаскетболу, организованный Белорусской федерацией баскетбола, Белорусской федерацией компьютерного спорта и Pavaga Gaming. Трансляция турнира пройдет 18 июля в 14:00.
В соревнованиях по NBA 2k20 примут участие восемь профессиональных спортсменов:
Все игроки будут находиться дома и бороться за звание лучшего в привычной для себя обстановке. Победитель турнира получит денежный приз – 300 белорусских рублей. Премия в 200 рублей достанется обладателю второго места, а третьего и четвертого места – по 100. Также по итогам соревнований по кибербаскетболу наиболее опытные игроки получат возможность принять участие в еще одном турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации баскетбола FIBA Esports Open 2020.
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В прямом эфире VOKA покажут Летний кубок-2020 по кибербаскетболу, организованный Белорусской федерацией баскетбола, Белорусской федерацией компьютерного спорта и...
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