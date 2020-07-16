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Замглавы МИД России заявил о новом импульсе интеграции после выборов в Беларуси

16.07.2020 17:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: telegraf.by

"У нас с Беларусью, несмотря, может быть, на определенную риторику, регулярные деловые контакты во всех сферах. Нынешняя предвыборная ситуация на них никоим образом не сказалась, а может быть, и напротив", - заявил Андрей Руденко.

Руденко сообщил также, что 17 июля Минск посетит российский премьер Михаил Мишустин. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. "Буквально завтра состоится визит Михаила Мишустина в Минск для участия во встрече премьер-министров государств ЕАЭС. Поэтому контакты идут, они продолжаются. Я уверен, что после выборов отношения с Белоруссией получат новый импульс для развития, в том числе в интеграционной сфере", - цитирует Руденко ТАСС.

Во вторник премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам своего рабочего визита в Москву сообщил, что Беларусь готовится провести 17 июля заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате.

Также по итогам встречи премьеров был подписан протокол, согласно которому Беларусь получает более выгодные условия погашения российского кредита, выделенного на строительство БелАЭС. 

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Теги: Минск
 
 
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"У нас с Беларусью, несмотря, может быть, на определенную риторику, регулярные деловые контакты во всех сферах. Нынешняя предвыборная ситуация на них никоим образом...
 
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