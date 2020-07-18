Любовь закончилась трагедией: найдено тело чемпионки мира среди юниоров

















Тело чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской обнаружено в Москве возле дома на улице 1905 годасообщили в субботу в правоохранительных органах.





Инцидент произошел сегодня ночью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Девушка оставила записку со словом "люблю".





Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. С 11-летнего возраста она занималась как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров.





Александровская в 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилась чемпионом Австралии в 2017 и 2019 годах.



