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Любовь закончилась трагедией: найдено тело чемпионки мира среди юниоров

18.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсменка страдала затяжной депрессией. В последнее время она выступала в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию.





 Тело чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской обнаружено в Москве  возле дома на улице 1905 годасообщили в субботу в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня ночью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Девушка оставила записку со словом "люблю".  

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. С 11-летнего возраста она занималась как одиночница, с 2012-го начала кататься в паре. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров.

Александровская в 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилась чемпионом Австралии в 2017 и 2019 годах.
 
 
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Спортсменка страдала затяжной депрессией. В последнее время она выступала в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию.
 
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