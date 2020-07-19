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Вечером в Минске случился пожар: сын очищал руки ацетоном на кухне, а мама варила кофе

19.07.2020 06:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вечером в Минске случился пожар: сын очищал руки ацетоном на кухне, а мама варила кофе

НА ВСЕХ ПАРАХ.  Минск. Вечером в квартире на улице Казинца случился пожар. 52-летний мужчина что-то красил, а потом решил на кухне очистить руки ацетоном. В этот момент его 82-летняя мать пользовалась стоявшей рядом плитой. Варила кофе. От пламени из конфорки пары растворителя вспыхнули и подожгли обшивку потолка. 

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Семья успела покинуть жилище. Мать без ущерба для здоровья, а сын с ожогами рук. Огонь повредил имущество на кухне, гарь закоптила жилые комнаты.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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НА ВСЕХ ПАРАХ.  Минск. Вечером в квартире на улице Казинца случился пожар. 52-летний мужчина что-то красил, а потом решил на кухне очистить руки ацетоном. В этот...
 
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