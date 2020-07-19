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22-летний белорусский судья Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов

19.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский судья по теннису, 22-летний Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил.




Об этом сообщает Tennis Integrity Unit.

Как следует из материалов пресс-релиза, вина Изотова в том, что он не сообщил о стороннем предложении манипулировать результатами матча при вводе счета. То есть, вводить цифры позже реального положения, чтобы злоумышленнику можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша.

Нарушение зафиксировано в ноябре 2019 года, на женском турнире ИТФ в Минске с призовым фондом 25 000 долларов. На этом турнире Изотов был судьей на вышке.

При этом он не только не сообщил о нарушениях, но и сам сделал аналогичное предложение другим судьям.

Расследование инцидента вела антикоррупционная комиссия под руководством небезызвестного Ричарда Макларена.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский судья по теннису, 22-летний Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил.
 
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