22-летний белорусский судья Алексей Изотов дисквалифицирован на 3 года и оштрафован на 10 тысяч долларов













Об этом сообщает Tennis Integrity Unit.





Как следует из материалов пресс-релиза, вина Изотова в том, что он не сообщил о стороннем предложении манипулировать результатами матча при вводе счета. То есть, вводить цифры позже реального положения, чтобы злоумышленнику можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша.





Нарушение зафиксировано в ноябре 2019 года, на женском турнире ИТФ в Минске с призовым фондом 25 000 долларов. На этом турнире Изотов был судьей на вышке.





При этом он не только не сообщил о нарушениях, но и сам сделал аналогичное предложение другим судьям.





Расследование инцидента вела антикоррупционная комиссия под руководством небезызвестного Ричарда Макларена.



