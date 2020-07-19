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Будущие кадры для сельского хозяйства
19.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вороновщина — район сельскохозяйственной направленности. В АПК на сегодняшний день входит восемь сельскохозяйственных организаций, в которых трудится около 3 000 человек. К этой большой команде может присоединиться и молодежь района.
Как стать абитуриентом сельскохозяйственного университета или колледжа? Управление сельского хозяйства и продовольствия рай-исполкома и сельхозпредприятия района предлагают воспользоваться воз-можностью поступления в вузы и ссузы на условиях целевой подготовки. Перечень специальностей для абитуриентов довольно разнообразен: ветеринарная медицина, агрономия, зоотехния, управление охраной труда, электроэнергетика, техническое обеспечение процессов сельхозпроизводства, бухгалтерский учет, экономика и организация производства в отрасли АПК. При заключении договора на целевую подготовку специалиста предусмотрена выплата дополнительной стипендии за счет средств сельскохозяйственной организации, с которой он заключен.
Заинтересовало? По всем вопросам обращайтесь по телефону 2-16-80.
Желающие поступить за счет средств республиканского бюджета на сельскохозяйственные специальности могут предоставить сертификаты ЦТ по двум профильным предметам вступительных испытаний (не ниже 7 баллов). Абитуриенты, не проходившие централизованного тестирования, но желающие поступить, могут сдать экзамены в вузе, где также возможно пройти подготовительные курсы.
В настоящее время аграрное образование в Беларуси — это динамично развивающаяся система. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов, которых ждет немало привилегий. Не упустите свой шанс!
Виктор ДОДА,
главный специалист управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
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Вороновщина — район сельскохозяйственной направленности. В АПК на сегодняшний день входит восемь сельскохозяйственных организаций, в которых трудится около 3 000...
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