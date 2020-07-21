Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужик один спровоцировал - стоит на рынке, а в корзине белые грибочки - один в один. Надо же как-то реагировать, пришлось ехать незнамо куда. Грибники они хитрые никто вам правду не скажет.





Недолго думая направили свои колёса в сторону Малориты. По дороге насмотрелись на последствия бушевавшего урагана - выломанный целыми просеками лес. Его сейчас активно пилят и вывозят для переработки.





Остановились возле небольшой рощицы на окраине деревни, там всегда небольшое болотце было, а нынче сухо.





Прошлись вдоль опушки нашли парочку бабок и с десяток маслят. Стало веселее.





Лесная дорога, ведущая к нашим местам, оказалось заблокированной поваленными деревьями.





Пришлось прогуляться пешком, а под ногами мох скрипит совсем сухой. Грибы попадались достаточно часто, но изуродованные жарой или сплошь червивые. Особенно жалко было белых.