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Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

21.07.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужик один спровоцировал - стоит на рынке, а в корзине белые грибочки - один в один. Надо же как-то реагировать, пришлось ехать незнамо куда. Грибники они хитрые никто вам правду не скажет.

Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Недолго думая направили свои колёса в сторону Малориты. По дороге насмотрелись на последствия бушевавшего урагана - выломанный целыми просеками лес. Его сейчас активно пилят и вывозят для переработки.

Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Остановились возле небольшой рощицы на окраине деревни, там всегда небольшое болотце было, а нынче сухо.

Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Прошлись вдоль опушки нашли парочку бабок и с десяток маслят. Стало веселее.

Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Лесная дорога, ведущая к нашим местам, оказалось заблокированной поваленными деревьями.

Мужик на рынке спровоцировал - в итоге получилась грибная солянка. Репортаж из покорёженного леса

Пришлось прогуляться пешком, а под ногами мох скрипит совсем сухой. Грибы попадались достаточно часто, но изуродованные жарой или сплошь червивые. Особенно жалко было белых.

 
 
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  Мужик один спровоцировал - стоит на рынке, а в корзине белые грибочки - один в один. Надо же как-то реагировать, пришлось ехать незнамо куда. Грибники они хитрые...
 
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