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Президент обсудил с правительством зарплаты, занятость и цены

23.07.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

Лукашенко констатировал, что «изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей» и пока не увидел «каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе ".

Президент  объяснил ситуацию в экономике страны целым рядом пандемий: "нефтяной пандемией" в начале года, затем вирусной, информационной и теперь – политической.

Впрочем, сказал Лукашенко, «на легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь».

Тем не менее, президент считает необходимым «не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди».

"Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, - зарплаты, занятость и цены, - обратился Лукашенко к правительству. - Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей. Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел".

Александр Лукашенко обозначил задачу чиновников: "Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике». Президент считает необходимым «больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения".

 
 
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Лукашенко констатировал, что «изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей» и пока не увидел «каких-то особых, разительных...
 
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