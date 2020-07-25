Супруги создают модные образы благодаря забытым в прачечной вещам

Источник материала: Tut.by

Почти 100 тысяч подписчиков в Instagram собрали 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр из Тайваня. Пара показывает невероятные образы, используя вещи и аксессуары, которые клиенты забыли в их прачечной.

Аккаунт в социальной сети для пенсионеров завел внук. Он хотел донести, что «возраст не помеха для веселья, а старая одежда может выглядеть модно».

К слову, Ванджи и Шо-Эр владеют небольшой прачечной уже более 10 лет. За это время там скопилось огромное количество забытой одежды. Супруги решили пустить этот «реквизит» в ход и начали подбирать для себя очень необычные и стильные образы.

Тайваньцы даже не знали, что такое Instagram, и очень удивились, что за ними следят тысячи людей со всего мира.