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Супруги создают модные образы благодаря забытым в прачечной вещам

25.07.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти 100 тысяч подписчиков в Instagram собрали 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр из Тайваня. Пара показывает невероятные образы, используя вещи и аксессуары, которые клиенты забыли в их прачечной.

Аккаунт в социальной сети для пенсионеров завел внук. Он хотел донести, что «возраст не помеха для веселья, а старая одежда может выглядеть модно».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 萬秀的洗衣店｜WANT SHOW as young (@wantshowasyoung) 29 Июн 2020 в 9:11 PDT

К слову, Ванджи и Шо-Эр владеют небольшой прачечной уже более 10 лет. За это время там скопилось огромное количество забытой одежды. Супруги решили пустить этот «реквизит» в ход и начали подбирать для себя очень необычные и стильные образы.

Тайваньцы даже не знали, что такое Instagram, и очень удивились, что за ними следят тысячи людей со всего мира.

 
 
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Почти 100 тысяч подписчиков в Instagram собрали 83-летний Ванджи и его 84-летняя супруга Шо-Эр из Тайваня
 
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