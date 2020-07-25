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Советский олимпийский чемпион по борьбе утонул в реке

25.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого. Об этом ТАСС сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт», который осуществлял поиски пропавшего.

Фото: телеграм-канал 112

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — сказал представитель отряда.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке.

«Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 июля Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965).

После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

 
 
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Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого.
 
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