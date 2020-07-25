Браконьер из Лунинца «попал в сети» природоохраны

Источник материала: Виртуальный Брест

За поездку на малую родину придётся дорого заплатить. Сотрудники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали жителя города Лунинца в тот самый момент, когда он с незаконно добытой рыбой вышел из лодки на берег.





Как рассказал Медиа-Полесью заместитель начальника инспекции Фёдор Раковец, произошло на озере Крено вблизи деревни Коробье Столинского района.

В инспекцию поступила информация о том, что вечером на данном озере кто-то установил капроново-лесковые сети. В ходе проверки она подтвердилась. Было принято решение дождаться человека, который придёт, чтобы достать попавшую в сети рыбу. И утром следующего дня он появился. Им оказался житель Лунинца – уроженец здешних мест.

Для извлечения рыбы он использовал деревянную лодку кустарного изготовления. В сети попало 3 килограмма рыбы. Когда мужчина с уловом вышел на берег, его задержали с поличным.

Стоимость пойманной им рыбы инспекторы оценили в 38 рублей 61 копейку. А причинённый природе ущерб – в 621 рубль. И первую, и вторую сумму придётся возместить.

Кроме того, в отношении гражданина составлен административный протокол за добычу рыбы с использованием запрещённых орудий лова. Ему грозит штраф в размере от 5 до 50 базовых величин и конфискация лодки.