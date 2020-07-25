Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Пикет в поддержку Светланы Тихановской проходит в Бресте. Если хотите прислать нам свои фотографии с места событий, тут инструкция .





Люди не очень хотят выходить из-под деревьев, так как там тенёк, а на солнце очень жарко.





Количество людей оценивается пока около 2 тысяч.









Люди ещё подходят, но мероприятие началось.









Люди идут со стороны Короны и со стороны Московской. Очевидцы говорят, что уже явно больше 2.5 тыс.









Очень много народу пришло за последние 20 минут. И продолжают подходить. Лес глубоко наполнен людьми. К сцене не подойти.

На данный момент может быть до 5т человек по отзывам очевидцев.

Остальные фотографии будут под спойлером: