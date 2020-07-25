|
Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте
25.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пикет в поддержку Светланы Тихановской проходит в Бресте. Если хотите прислать нам свои фотографии с места событий,
Люди не очень хотят выходить из-под деревьев, так как там тенёк, а на солнце очень жарко.
Количество людей оценивается пока около 2 тысяч.
Люди ещё подходят, но мероприятие началось.
Люди идут со стороны Короны и со стороны Московской. Очевидцы говорят, что уже явно больше 2.5 тыс.
Очень много народу пришло за последние 20 минут. И продолжают подходить. Лес глубоко наполнен людьми. К сцене не подойти.
На данный момент может быть до 5т человек по отзывам очевидцев.
Остальные фотографии будут под спойлером:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикет в поддержку Светланы Тихановской проходит в Бресте. Если хотите прислать нам свои фотографии с места событий, тут инструкция. Люди не очень хотят выходить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)