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Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

25.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пикет в поддержку Светланы Тихановской проходит в Бресте. Если хотите прислать нам свои фотографии с места событий, тут инструкция.

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Люди не очень хотят выходить из-под деревьев, так как там тенёк, а на солнце очень жарко.

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Количество людей оценивается пока около 2 тысяч.

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Люди ещё подходят, но мероприятие началось.

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Люди идут со стороны Короны и со стороны Московской. Очевидцы говорят, что уже явно больше 2.5 тыс.

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Показываем, что сейчас происходит на пикете за Светлану Тихановскую в Бресте

Очень много народу пришло за последние 20 минут. И продолжают подходить. Лес глубоко наполнен людьми. К сцене не подойти.

На данный момент может быть до 5т человек по отзывам очевидцев.

Остальные фотографии будут под спойлером:

 
Теги: Брест
 
 
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  Пикет в поддержку Светланы Тихановской проходит в Бресте. Если хотите прислать нам свои фотографии с места событий, тут инструкция. Люди не очень хотят выходить...
 
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